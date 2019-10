© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sfida Scudetto? E' l'interrogativo che circonda la sfida tra Napoli e Atalanta, dove la Dea "vuole sognare in grande" e dove gli azzurri "sono al bivio". Il ritratto della partita lo dipinge anche Il Corriere della Sera oggi in edicola. Solo che il paradosso è che l'Atalanta prende le distanze e Gasperini mettendo le mani avanti dice "prima pensiamo a salvarci". Ancelotti, invece, vuole varcare il limite dell'eterna seconda e non smette di crederci.

De Laurentiis in ritiro Ieri è arrivato in ritiro Aurelio De Laurentiis, per alleggerire le tensioni. E per caricare gli azzurri ci sarà anche Marek Hamsik, al San Paolo da visitatore. Ancelotti ha scelto i titolari, con Mertens e Lozano, gli stessi di Salisburgo. Gasp si affiderà a Muriel, visto il ko di Zapata, visto l'entusiasmo dell'ex viola e i gol che arrivano a grappoli.