© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tandem Lautaro Martinez-Lukaku batte il trio Dybala-Higuain-CR7: la coppia nerazzurra ha stravinto nelle preferenze dei lettori di TMW che si sono espressi sul potenziale offensivo delle due duellanti per lo Scudetto, Inter e Juventus. Quello a disposizione di Conte è l'attacco più forte, per il 65% circa dei votanti al nostro sondaggio. Il rimanente 35%, si è invece espresso in favore dei Campioni d'Italia.