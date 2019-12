© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Timothy Castagne vince il ballottaggio con Hans Hateboer e scenderà in campo dal primo minuto nel match decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Gian Piero Gasperini dà fiducia a Pasalic, mentre l'ex Malinovskyi va in panchina. Nessuna sorpresa nelle scelte degli ucraini: davanti gioca Junior Moraes, con Teté, Kovalenko e Taison alle sue spalle.

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Alan Patrick, Stepanenko; Teté. Kovalenko, Taison; Junior Moraes.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Muriel