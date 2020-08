Shakhtar, Junior Moraes avverte l'Inter: "Abbattiamo il gigante e facciamo la storia"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'attaccante dello Shakhtar Donetsk Junior Moraes ha parlato della sfida di Europa League contro l'Inter dicendo di voler “abbattere il gigante e fare la storia”.

Una squadra che parla portoghese e ha un cuore verdeoro quella arancioverde, nonostante l'Ucraina sia molto distante sia dal Portogallo che dal Brasile: “Il portoghese è la lingua del club: lo parlano il direttore, la gente che lavora nel club, anche i giocatori ucraini. Ma l’opera dei “locali” è decisiva per l’inserimento. L’atmosfera è ottima e la strategia del club è chiara e palese. Ora poi ci sono varie generazioni di brasiliani. - spiega Moraes - Dodò ha faticato i primi 18 mesi arrivando dalle giovanili, ma ora vola sulla fascia, Marcos Antonio è piccolo e magro, ma può lavorare per tutti. Sono entrambi già pronti al salto di qualità, ma ce ne sono altri pronti a esplodere”.

Il brasiliano poi si concentra sulla sfida: “L'Inter è favorita, ma noi siamo in forma e in fiducia, e in una gara secca tutto può succedere. Voglio fare la storia, come lo Shakhtar della Uefa del 2009”.