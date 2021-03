Le pagelle dello Shakhtar - Moraes riscatta l'andata, ma non basta. Male dietro Matvienko

SHAKHTAR-ROMA 1-2

Marcatori: 48', 72' Borja Mayoral, 60' Junior Moraes

Trubin 6 - Subisce due reti ma non ha grandi responsabilità, coperto male dalla propria retroguardia. Si rende protagonista, nel primo tempo, di due ottime uscite lontano dall'area di rigore.

Dodò 5,5 - Non funziona l'asse con Teté, uno dei punti di forza della squadra di Luis Castro. Spinge poco e le sue unica sovrapposizioni vengono sempre murate dalla retroguardia giallorossa. (Dal 83' Bolbat sv).

Kryvtsov 5 - Prova a gestire il primo palleggio dello Shakhtar Donetsk ma quando la Roma attacca sono dolori per il capitano, suo l'assist involontario per la rete di Borja Mayoral. Non dà certezze e solidità al reparto.

Vitao 6 - Prova a tenere in piedi la disastrata retroguardia degli ucraini, la Roma quando attacca crea pericoli capitali per la porta di Trubin. L'unico a provare a metterci una pezza.

Matvienko 5 - L'azione del vantaggio della Roma parte dalla sua corsia e dimostra evidenti difficoltà nel contenere Karsdorp, male Ismaily all'andata e male anche il suo sostituto al ritorno.

Alan Patrick 6,5 - Durante un primo tempo abbastanza noioso l'unico squillo è il suo, il brasiliano almeno ci prova ad impensierire Pau Lopez. Prima del cambio poi riesce anche a servire l'assist per Junior Moraes. (Dal 61' Konoplyanka 6 - Un mancino da fuori e nulla più).

Marcos Antonio 6 - Senza dubbio il calciatore più futuribile della squadra di Luis Castro, parte molto bene ma si prende anche qualche pausa. Ha personalità, il primo a suggerire il passaggio per i compagni.

Maycon 5 - Un errore ad inizio partita, nella mediana tutta brasiliana di Luis Castro è quello che ha un passo più compassato e non riesce a dare una grossa mano in fase di costruzione.

Tete 5,5 - Mezzo voto in più per il traversone messo in mezzo dal quale scaturisce il primo gol dello Shakhtar, voto che è anche la media esatta tra le prestazione del primo tempo e quella della ripresa. Meglio certamente nella seconda frazione. (Dal 61' Marlos 6 - Dopo il gol di Moraes, l'occasione più ghiotta della ripresa è la sua e Pau Lopez gli nega la gioia del gol).

Junior Moraes 6,5 - Riscatta la prova dell'andata quando si divorò due grandi occasioni che potevano far cambiare la storia del confronto. Oggi capitalizza al massimo l'unico vero pallone giocabile in area di rigore ma non basta per lo Shakhtar. (Dal 77' Dentiho sv).

Solomon 5,5 - Nel primo tempo punta Ibanez mandandolo in difficoltà, sfrutta le disattenzioni dell'ex Atalanta per rendersi pericoloso. Una chiara involuzione però durante il secondo tempo. (Dal 77' Sudakov sv).

Luis Castro 5,5 - Perde anche il secondo round contro il suo predecessore allo Shakhtar: Fonseca-Luis Castro 2-0. Non subisce lo stesso passivo dell'andata ma la sua squadra non riesce a convincere come dovrebbe, spesso lenta nel palleggio e senza veri spazi in contropiede non riesce a rendersi pericolosa.