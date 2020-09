Shamrock Rovers-Milan 0-1 al 45'. Rossoneri al piccolo trotto, basta per ora Ibra

Milan in vantaggio, ma solamente di misura a Tallaght contro i modesti irlandesi dello Shamrock Rovers.

Ritmi inevitabilmente bassi per la squadra di Stefano Pioli, contro una squadra che ha già giocato 11 partite di campionato. Tuttavia l'immenso divario tecnico basta fin qui ad andare all'intervallo avanti.

Scelte obbligate per Pioli. Tante, troppe assenze in avanti, con Rebic squalificato, Leao infortunato e Paqueta fuori per scelta tecnica (andrà al Lione?). Il belga Saelemaekers viene preferito a Brahim Diaz e impiegato come esterno offensivo d'attacco a sinistra. Difesa con soli tre centrali, spazio a Gabbia al fianco di Kjaer. Panchina per Tonali. Tribuna per Antonio Donnarumma e Daniel Maldini.

Inizio contratto, lo Shamrock si mette in mostra per una maggiore freschezza atletica ed è la prima squadra a centrare la porta. Donnarumma risponde presente in un paio d'occasioni con parate tutt'altro che scontate. In mezzo Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è il primo marcatore del Milan stagione 2020-21. Lo svedese sblocca la sfida al 23' contro lo Shamrock Rovers. Errato disimpegno degli irlandesi che trova Théo Hernandez. Il francese pesca Ibra che triangola con Calhanoglu e infila il portiere sul primo palo alla sua destra. Bello il tocco d'esterno del trequartista turco. Ci provano successivamente Castillejo, Théo Hernandez e Calhanoglu, senza però troppa fortuna. Giochi ancora aperti, lo Shamrock ci crede ancora. Intato il Bodo/Glimt, che ha eliminato i lituani dello Zalgiris, aspetta di conoscere il prossimo avversario