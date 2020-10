Si aspettava Pedro così decisivo a 33 anni? Fonseca: "In Italia si guarda alla qualità, non all'età"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga con la Fiorentina, mister Paulo Fonseca ha parlato anche dell'importanza dell'arrivo di un attaccante esperto come Pedro Rodriguez in estate: "In Italia non si guarda all'età dei calciatori, ma alla qualità. Negli altri Paesi si dice che a una certa età sono vecchi. Vedo tanti giocatori di 33 o 39 anni ed è positivo considerare la qualità e non solo la loro condizione fisica", le dichiarazioni del tecnico della Roma sul segreto della longevità in Serie A di elementi come Pedro o Zlatan Ibrahimovic.

Lo spagnolo, classe '87, ha già realizzato d'altronde due gol e due assist in sette partite con la Roma.