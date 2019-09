Si sblocca Piatek! Milan avanti 1-0 al Bentegodi, polacco in gol su rigore

© foto di Image Sport

Vantaggio del Milan al Bentegodi. Si sblocca Krzysztof Piatek, che porta i rossoneri sull'1-0 dal dischetto. Calcio di rigore assegnato per la deviazione di Gunter: con la mano, e il braccio molto staccato dal corpo, il difensore turco-tedesco respinge il tiro di Calhanoglu. Pochi dubbi sulla decisione di Manganiello, poi confermata dal VAR. Dagli undici metri va il polacco: trasformazione perfetta, Silvestri intuisce ma non può nulla sulla botta potente e angolata del 9 di Giampaolo. Piatek rompe così il suo digiuno: prima rete in questo campionato, l'ultima in rossonero era arrivata alla penultima giornata della scorsa stagione, nel 2-0 casalingo sul Frosinone.