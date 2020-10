"Siamo giovani, sconfitta che ci servirà". Rivedi Pirlo dopo il ko della sua Juve col Barcellona

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, dopo la sconfitta rimediata all'Allianz Stadium contro il Barcellona è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, contro una squadra che sa giocare a calcio e che è più avanti nel percorso. Hanno giocatori abituati a queste partite, noi invece siamo in costruzione e avevamo calciatori al secondo gettone in Champions League. Sapevamo di fare questo tipo di partita, alla fine è una gara che ci servirà per la crescita". Rivedi il video con le sue parole: