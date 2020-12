"Siamo vivi!" Rivedi le parole di Conte. Con la speranza Champions sempre accesa

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, parla della gara contro il Borussia Monchengladbach a Sky Sport. "Se non sei una squadra non vieni qui e vinci contro il Borussia. Loro sono in forma: abbiamo dimostrato di essere squadra sotto tanti punti di vista. Tattico, caratteriale, della determinazione e della voglia. Potevamo evitare sofferenze inutili ma loro sono forti, in ottima forma, la migliore del nostro girone. Siamo vivi, è la cosa più importante". In calce il video con le parole complete nel servizio proposto da Tuttomercatoweb.com.