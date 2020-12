Silvestri, Lovato, Faraoni e Zaccagni. Ecco quali saranno le prossime plusvalenze dell'Hellas

vedi letture

Stupire, nel calcio, è sempre complicato. Confermarsi, spesso, lo è anche di più. L'Hellas Verona di Ivan Juric però non lo sa e dopo la straordinaria scorsa stagione ha tutta l'intenzione di proseguire sulla strada intrapresa qualche mese fa. La conferma estiva del tecnico croato era la conditio sine qua non, così è stato e così sarà fino a fine campionato. Un campionato che per il Verona è partito nel migliore dei modi, classifica alla mano. Il tutto nonostante il mercato settembrino abbia portato via dal Bentegodi i giocatori di maggior qualità o comunque quelli che si erano messi in maggior luce lo scorso anno, da Rrahmani a Kumbulla fino ad Amrabat. Anche per questo, ma non solo per questo, immaginare un Hellas nelle zone medio alte della classifica era esercizio complicato. Gli scaligeri invece hanno sorpreso un'altra volta e in questo avvio di stagione stanno mettendo in mostra diversi giocatori che per età, potenzialità e qualità attuali sono destinati a diventare grandi protagonisti nelle prossime sessioni di mercato.

Il primo, non fosse altro per una questione di ruolo, è il portiere Marco Silvestri: per numero di interventi è al top nelle classifiche riguardanti i principali 5 campionati europei e a quasi 30 anni sembra davvero arrivato all'apice della propria maturazione tecnica. Qualche passo più avanti ecco Matteo Lovato: difensore classe 2000, aveva il difficile compito di non far rimpiangere Rrahmani e Kumbulla. E visto il rendimento in questo avvio di stagione, non è difficile immaginare un futuro in linea con quello dei due ex compagni oggi a Roma e Napoli. Davide Faraoni sembrava destinato all'addio già nell'ultima sessione di mercato. Non è arrivata l'offerta giusta, ma questa prima parte di campionato sta confermando quanto di buono visto lo scorso anno. Chiusura con l'uomo copertina di questo avvio di stagione: Mattia Zaccagni sta proseguendo il suo percorso di crescita e oggi è uno dei rifinitori più in forma del campionato. E' cresciuto in presenza sul campo e ha trovato continuità e nelle ultime settimane sta trovando anche gol e assist: nelle prime 10 giornate, sono 2 le reti e 4 i passaggi chiave per i compagni.