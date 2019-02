Simeone sorprende, Allegri no. Costa per la cattiveria, Cancelo alternativa

Fonte: Inviato a Madrid

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Simeone sorprende, Massimiliano Allegri meno. Nella serata del Wanda Metropolitano l’azzardo è del Cholo, se tale si può definire schierare uno come Diego Costa dal primo minuto. Tutti gli indizi, però, facevano pensare all’ex di turno Alvaro Morata. Costretto alla panchina iniziale, nonostante la promessa di esultare per i suoi nuovi tifosi in caso di gol.

Mossa per puntare sulla fisicità, per la verità uno dei punti di forza della coppia Bonucci-Chiellini. Appena recuperati: chissà che la cattiveria agonistica (e non solo) dell’attaccante iberobrasiliano non abbia influito nella decisione. Non sorprende, dicevamo, Allegri: Mattia De Sciglio era una scelta chiara già dalla giornata di ieri. Mossa conservativa? Può darsi, ma anche un premio al rendimento: non entusiasmante, quello di Joao Cancelo, negli ultimi tempi. E poi il portoghese può tornare utile come arma a gara in corso. In che ruolo? Allegri lo ha già provato da mezzala, con Miralem Pjanic febbricitante nulla è da escludere.