Atletico Madrid-Juventus, le formazioni ufficiali: c'è Pjanic, non Morata

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sorpresa nella formazione ufficiale dell'Atletico Madrid, dove non c'è il grande ex Alvaro Morata: il centravanti iberico rimane dunque in panchina, con Simeone che si affida a Diego Costa per l'ottavo di finale più atteso, quello contro la Juventus. Il Cholo cambia qualcosa anche in difesa rispetto alle attese: l'esperienza di Juanfran viene preferita alla freschezza di Arias, mentre Koke aggiunge qualità ad una mediana molto fisica, con Rodri e Thomas intermedi.

Nella Juventus tutto esattamente come da attese: Pjanic regista di centrocampo, a dispetto della febbre manifestata oggi, con Matuidi e Bentancur al suo fianco. Davanti c'è Dybala, con Cristiano Ronaldo e Mandzukic. Cancelo non è al top e partirà dalla panchina, con De Sciglio titolare sulla corsia di destra, mentre sull'out di sinistra ecco Alex Sandro. Bonucci e Chiellini ovviamente il pacchetto centrale difensivo. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida tra Juventus e Atletico Madrid:

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Juanfran, Giménez, Godin, Filipe Luis; Saul, Thomas, Rodri, Koke; Diego Costa, Griezmann.

A disposizione: Adan, Savic, Arias, Lemar, Vitolo, Correa, Morata.

Allenatore: Diego Simeone.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

A disposizione: Perin, Cancelo, Rugani, Barzagli, Emre Can, Kean, Bernardeschi.

Allenatore: Massimiliano Allegri.