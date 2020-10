Simy chiama su rigore, Morata risponde su assist di Chiesa: Crotone-Juventus 1-1 al 45'

Si chiude con un risultato tutto sommato giusto il primo tempo della sfida valida per il quarto turno di Serie A tra Crotone e Juventus, in programma all'"Ezio Scida". Ottimo l'approccio della squadra di Stroppa, che non si è fatta intimorire e ha sfidato a viso aperto i ben più quotati avversari. Al rigore trasformato da Simy al 12' ha risposto così Morata al 21' su assist di Chiesa.

Simy chiama, Morata risponde - Il primo squillo della gara è del Crotone. Filtrante per Simy, che calcia col destro da buona posizione ma non centra lo specchio della porta. Gli squali hanno fiducia, l'attaccante nigeriano vuole il secondo gol ai bianconeri della sua carriera e lo trova già al 12', trasformando un calcio di rigore in modo impeccabile causato da un intervento in ritardo di Bonucci (ammonito) su Reca in area. I bianconeri accusano il colpo, ma in neanche dieci minuti riescono comunque a ripristinare l'equilibrio grazie a una bella manovra a tre: si sblocca Alvaro Morata, bravo ad anticipare Magallan con una spaccata sotto porta su perfetto assist di Chiesa sul secondo palo e brillante intuizione iniziale di Kulusevski a mandare proprio l'ex Fiorentina in profondità sulla destra.

Un'occasione per parte nel finale - Dopo un quarto d'ora di equilibrio, senza nessun sussulto particolare, il finale del primo tempo regala una preziosa palla gol per parte. La Juve ci prova al 42' col giovane Portanova, che spara addosso a Cordaz da posizione ravvicinata dopo un invito al bacio di Morata. Il Crotone risponde invece con un tentativo di Pereira che crea non poche apprensioni a Buffon sugli sviluppi di un cross velonoso dalla sinistra di Reca. Niente da fare, dunque: il risultato dello "Scida" resta fermo sull'1-1.