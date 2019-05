© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

André Silva ha rotto con il Siviglia, dov'è considerato un caso ormai. Il motivo? L'attaccante, di proprietà del Milan, si dice infortunato ed indisponibile a giocare le partite del rush finale, che vede gli andalusi impegnati nella lotta per il quarto posto, ma non rifiuterà la chiamata del Portogallo per la Nations League. E questo fa imbestialire il club del Sanchez-Pizjuan. A confermarlo, in conferenza stampa, l'allenatore Caparros: "Non siamo mica stupidi. Andé Silva non giocherà ed è un caso di cui bisogna parlare per il bene del calcio. Spero che la sua nazionale non lo convochi perché sarebbe un male. Come dovrebbe rimanerci il Siviglia se dovessimo vederlo giocare con il Portogallo? E comunque credo che dovrebbe contare il parere del medico della società che gli paga lo stipendio". Scontato, dunque, pensare che il portoghese a fine stagione non sarà riscattato: c'è ancora il Milan nel suo futuro.