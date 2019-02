© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo aver accarezzato l'idea di poter portare a casa i tre punti contro il Barcellona, il Siviglia si è dovuto arrendere a Messi e compagni. Nella conferenza stampa post partita, il tecnico degli andalusi Machin ha commentato così il 2-4 finale del match di oggi: "C'è amarezza, abbiamo fatto un sacco di cose buone per tutta la partita. Siamo andati bene soprattutto nella prima parte di gara, poi gli infortuni ci hanno condizionato: abbiamo dovuto variare il sistema di gioco. Ora non ci saranno partite durante la settimana, quindi recupereremo le energie in vista della gara contro l'Huesca".

Su Messi:

"Oggi abbiamo affrontato la squadra migliore e il giocatore migliore del mondo, sarebbe stata una vittoria speciale. Messi è super determinante, ecco perchè è il più forte".