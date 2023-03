ufficiale Elche, esonerato Pablo Machin. Squadra ormai condannata alla retrocessione

È già terminata l'era Pablo Machin a Elche. Il tecnico è stato esonerato oggi dopo aver conquistato appena 9 punti in 12 giornate. La squadra è all'ultimo posto in classifica e ha conquistato appena 13 punti in 26 partite: sono 14 le lunghezze di distanza dal quartultimo posto.