ufficiale Pablo Machin è il nuovo allenatore dell'Elche, ultimo in classifica in Liga

L'Elche, ultimo in classifica nella Liga, ha ufficialmente un nuovo allenatore. La società spagnola, che dieci giorni fa ha esonerato il tecnico della prima squadra Almiron, ha annunciato di aver affidato l'incarico a Pablo Machin. Ex allenatore, tra le altre, di Girona e Siviglia, è reduce da un anno e mezzo abbondante trascorso sulle panchine di squadre arabe come Al-Ain e Al-Raed. Ora ripartirà da LaLiga e dall'Elche, con cui ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione.