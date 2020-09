Siviglia, Monchi: "La Lazio su Vazquez? Per noi giocatore importante"

vedi letture

La Lazio a caccia di un fantasista e tra i nomi in lista, nelle ultime settimane, è comparso anche quello di Franco Vazquez. L’ex Palermo è stato accostato più volte ai biancocelesti, ma ai taccuini del giornale La Colina de Nervion, il ds del Siviglia, Monchi, ha ammesso: "Non c’è nessuna trattativa con la Lazio per Vazquez, tutto quello che so sulla questione l’ho letto in giro. Franco si è allenato anche oggi con la prima squadra e andrà a giocare la Supercoppa. Per noi è un giocatore importante".