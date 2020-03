Siviglia-Roma, giallorossi in contatto con l'ex Monchi: offerto supporto logistico per l'emergenza

Siviglia-Roma potrebbe essere una partita normale, anche se la UEFA deciderà solo nelle prossime ore se sia il caso di chiudere al pubblico il Sanchez Pizjuan. La sfida di Europa League dovrebbe giocarsi regolarmente a porte aperte, perché in Spagna, almeno per il momento, il Coronavirus non è percepito come una minaccia. A riportarlo è Il Corriere dello Sport, che sottolinea anche i contatti costanti tra i due club e il ruolo fondamentale dell'ex Monchi, che si è messo a disposizione per fornire un supporto logistico alla società giallorossa.