© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Barcellona, il Real Madrid e i top club inglesi hanno chiesto informazioni all'Inter in merito a Milan Skriniar. Il difensore, attraverso le colonne del Corriere dello Sport, ha così commentato l'interesse delle altre società nei suoi riguardi. "Si sono dette e scritte tante cose, ma per quello che so io non sono mai arrivate offerte ufficiali. Io volevo rimanere qua e sono rimasto rinnovando il contratto. Ora sono felice perché intendo continuare a indossare la maglia dell’Inter. Il mio sogno nel cassetto? Vincere la Champions con l’Inter e alzare un trofeo con la Nazionale", ha detto il calciatore in forza ai nerazzurri.