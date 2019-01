Skriniar: "Resto e rinnovo, Godin ci aiuterà. Consigli? Inter, dico Lobotka"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lunga e interessante intervista concessa ai taccuini di 'Tuttosport' da Milan Skriniar, difensore dell'Inter: "Tutti sapete che io voglio rimanere all'Inter, ho un grande rapporto con la società e con i direttori. Stiamo parlando del rinnovo e siamo vicini all'accordo. Firma a febbraio? Troveremo il momento migliore per farlo", ha detto Skriniar che prosegue. "Cosa hai pensato quando Spalletti ha detto che vali 100 milioni di euro? Che fosse uno scherzo. So che l’ha detto dopo la partita col Barcellona, ma io non ci credevo e, a chi me lo chiedeva, rispondevo che non era vero. Sicuramente fa piacere, però non è importante il prezzo, ma quanto faccio in campo. Se mi pesa? No. Lo stesso vale per chi diceva che ero stato pagato tanto quando ero arrivato all’Inter. Ci sono giocatori a cui certi discorsi possono creare pressione, a me no".

Nel corso dell'Inter, Skriniar ha poi dato all'Inter un 'suggerimento' di mercato: "Secondo me Lobotka del Celta può diventare un giocatore fortissimo. Ricorda Torreira, l’ex regista della Sampdoria oggi all’Arsenal. So che l’Inter lo aveva seguito l’anno scorso, Ausilio mi chiese com’era e io gli avevo detto che era pronto per giocare in Serie A".

Infine, sul probabile arrivo di Diego Godin: "Porterà esperienza e mentalità vincente. Lui è uno che ha vinto dei trofei, può darci una grossa mano e aiutarci a diventare più forti".