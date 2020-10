Slovacchia, Vavro: "Pronto a giocare. Covid? Roma sta tornando lentamente alla normalità"

Il difensore della Lazio Denis Vavro ha parlato dal ritiro della nazionale slovacca in vista delle prossime sfide soffermandosi anche sulla situazione legata al Covid-19: “Roma sta lentamente tornando alla normalità con l’arrivo di turisti, ma ricordo quanto fosse brutto durante la prima ondata. Eravamo chiusi negli appartamenti o in hotel e potevamo uscire solo per andare al supermercato. È stato davvero brutto per me. - continua Vavro -Fisicamente sto bene, ho superato il problema muscolare e ho fatto tutta la preparazione estiva senza accusare problemi. Probabilmente mi sento meglio di quanto non mi sia mai sentito e ho tanta voglia di tornare in campo. Spero che il ct mi possa dare una possibilità contro l’Irlanda in una partita che si prospetta dura, con tanti scontri fisici e aerei. Noi vogliamo l’Europeo e il primo possa da fare verso questo obiettivo è battere l’Irlanda”.