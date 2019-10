Sogno Atalanta per 6 minuti, poi Aguero: l'Atalanta sotto 2-1 col City al 45'

Fonte: Dall'inviato a Manchester

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sei minuti di sogno per l'Atalanta che va avanti a metà primo tempo con un rigore di Malinovskyi, ma in dieci minuti il Manchester City ribalta il risultato grazie a uno Sterling in stato di grazia, ma con la doppia firma di Aguero.

Buon inizio dell'Atalanta che trova subito una grossa occasione con Ilicic che, davanti a Ederson e Fernandinho, sbaglia uno stop quasi elementare. Appena prima però, nel cerchio di centrocampo, Mendy affonda lo sloveno con un fallo da arancione, ravvisato dall'arbitro ma solo con il giallo. Il City appare discretamente sorpreso dal modo di giocare, tanto che incomincia a prendere campo solo dopo il primo quarto d'ora, con i nerazzurri comunque molto rapidi ad avviare il contropiede. Il protagonista però è Gollini che, in tuffo, compie la parata dell'anno e, con le unghie, manda in angolo. Pochissimo dopo ancora il Kun, dopo una scorribanda di Foden, ha sul piede l'1-0, ma spedisce alto.

In cinque minuti la partita regala emozioni: prima Ilicic cerca e trova il contatto con Fernandinho, per il rigore dello 0-1: Malinovskyi dagli undici metri non sbaglia e spiazza Ederson. Poi Sterling, che sulla sinistra è una spina nel fianco, pesca Aguero: esitazione di Djimsiti che non sa se guardare il pallone o l'avversario, il Kun si infila e manda fra le gambe di Gollini, incolpevole. Il 2-1 è servito poco dopo, quando Sterling ingaggia l'1 contro 1 con Masiello, che lo stende: ancora Aguero, dagli undici metri, raddoppia.