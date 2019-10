© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Interessante studio del CIES in merito ai calciatori classe 2000 che hanno fin qui accumulato più esperienza. La classifica è stilata sia in base al numero di minuti collezionati dai giocatori che all'importanza delle partite disputate.

Tra le prime cinquanta posizioni sono presenti solo tre calciatori, di cui solo uno italiano: si tratta di Sandro Tonali, al sesto posto nella classifica generale. Poi c'è il centrocampista del Sassuolo Hamed Traoré al decimo posto e, più staccato, Sebastian Walukiewicz del Cagliari.

Un dato che stride con quelle delle principali leghe rivali: nella top 50, infatti, calciatori che militano in Liga, Premier e Bundesliga hanno decisamente più calciatori.