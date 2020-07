Solo il Bayern ha il ritmo dell'Atalanta: dal City a Barça e Real, nessuno segna quanto la Dea

In attesa dell'Inter, che giocherà domani sera contro la SPAL, l'Atalanta si gode il secondo posto in classifica e più in generale un momento di forma a dir poco scintillante. Quel che impressiona maggiormente, della banda di Gasperini, è la facilità con cui la squadra trova la via del gol, in ogni partita e in qualunque situazione. Un ragionamento che è ben supportato dai numeri e dai paragoni con i top 5 campionati europei. L'Atalanta infatti, nelle 33 partite di campionato fin qui giocate, ha segnato la bellezza di 93 gol. In pratica oltre 2,8 a partita.

Liverpool, City, Barcellona e Real Madrid non reggono il confronto - Il Liverpool, fresco vincitore della Premier League, di gol ne ha segnati 76 in 35 apparizioni, per una media di poco inferiore ai 2,2 a partita. Il City, che offensivamente è più prolifico dei campioni d'Inghilterra, è a quota 91 ma dopo 35 partite (2,6 a gara). Dopo 33 giornate, ovvero quelle giocate dalla Dea, i Reds erano a quota 72 gol (21 in meno rispetto ai nerazzurri), il City a 81 (12 in meno). Anche in Spagna i divari con le prime della classe di questa speciale classifica sono indicativi: il Barcellona ha messo a segno 80 gol in 36 partite (media 2,22), il Real Madrid capolista solo 66 (media 1,83). Dopo 33 giornate, Messi e compagni avevano realizzato 74 gol (19 in meno dell'Atalanta), i Blancos 61 (32 in meno).

Il Bayern è la squadra che si avvicina di più - Fra le big europee, solo il Bayern Monaco tiene il passo della Dea in fatto di gol segnati: sono state 100 le esultanze bavaresi in 34 giornate (dopo 33 erano 96), per una media superiore ai 2,9 gol a partita. Il Borussia Dortmund, rinomato e apprezzato per lo stile di gioco votato all'attacco, ha segnato 84 gol in 34 giornate.

Il confronto col PSG, avversario in Champions League - Il paragone che forse attrae maggiormente i tifosi della Dea è quello col PSG, avversario nello scontro diretto ai quarti di Champions League: i campioni di Francia hanno giocato 27 partite di Ligue 1 prima che il campionato venisse stoppato definitivamente, segnando in quel periodo 75 gol, 2,77 a partita. Una media in linea con i numeri della Dea, seppur lievemente inferiore, che racconta una volta di più le possibilità che gli uomini di Gasperini hanno nell'ottica dello scontro diretto.