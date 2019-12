© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si parla sempre di Juventus che ha ampi margini di miglioramento e di Inter già al massimo, è davvero così? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter che ha risposto così: "Noi dobbiamo continuare a lavorare e migliorare nelle nostre conoscenza, nell'idea di quel tipo di calcio che stiamo facendo. Ci sono margini di miglioramento. Da quando abbiamo iniziato ci sono state diverse situazioni che ci hanno portato a spingere la macchina forte e bisognerà essere ancora così se vogliamo restare nella parte alta della classifica. Non possiamo tenere l'acceleratore a mezza via, non possiamo permettercelo".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Antonio Conte