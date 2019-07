© foto di Imago/Image Sport

Dopo l'amichevole vinta 2-0 contro il Perth, il manager del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato del futuro di Romelu Lukaku che non ha preso parte alla gara e sembra sempre più vicino all'Inter: "Dovrebbe tornare disponibile per mercoledì, si è allenato ieri con la squadra, ma oggi non era giusto rischiarlo. Inter? Vediamo quando inizia la stagione, non abbiamo ricevuto alcuna offerta che stiamo considerando. Saprete qualcosa di più la prossima settimana".