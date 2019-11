© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il solco di sette punti scavato dalla Juventus rispetto alla terza in classifica, fa pensare ad una lotta per lo Scudetto che difficilmente vedrà altri protagonisti oltre a bianconeri e Inter, che insegue a una lunghezza di distanza. Ma Roma, Atalanta e Napoli non getteranno la spugna tanto facilmente. A quante squadra si allargherà, a vostro avviso, il duello per lo Scudetto?

Queste le opzioni:

- Sarà una lotta fino alla fine tra Juventus e Inter

- Il Napoli rientrerà e si giocherà il titolo con loro

- Anche la Roma può dire la sua una volta superati gli infortuni

- Ma la Juventus pensa solo all'Europa. A breve l'Inter acquisirà vantaggio

- Per l'Atalanta il Cagliari è solo uno stop. A breve recupererà terreno

- Ma la Juventus accumulerà presto vantaggio e farà nove di fila

- Le sorprese sono dietro l'angolo. Cagliari e Lazio, ad esempio, potranno dire la loro

