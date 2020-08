sondaggio La Juve esonera Sarri. Chi sarà a vostro avviso il nuovo allenatore?

Maurizio Sarri non è più l'allenatore della Juventus: il tecnico toscano paga l'eliminazione dalla Champions League di ieri e in generale una gestione mai convincente del gruppo bianconero, che ha sì vinto il nono Scudetto ma con troppa fatica rispetto a quanto preventivabile. Da non dimenticare anche il ko in finale di Coppa Italia: ecco dunque il cambio, con Agnelli e Paratici che andranno a caccia, già da oggi, di un nuovo riferimento per la panchina. Le opzioni possibili in questo momento portano a Mauricio Pochettino, libero dopo la fine della sua avventura al Tottenham, ma anche al ct azzurro Roberto Mancini e all'avversario di quest'anno Simone Inzaghi, il quale è legato però alla Lazio fino al 2021. Altri nomi spendibili sono quelli di Zinedine Zidane, vecchio pallino del club, ma anche Paulo Sousa, altro ex bianconero, e negli scorsi giorni si è ipotizzato persino il ritorno di Massimiliano Allegri.

