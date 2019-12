© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primi voti al campionato e come a scuola, ci fermiamo al primo trimestre e vi chiediamo: chi è stato il miglior acquisto estivo dopo il primo terzo di Serie A? I bomber Caputo, Lukaku e Muriel o i creativi Ribery, Kulusevski o Lozano? Attenzione però anche ai grandi difensori sbarcati nel nostro campionato, categoria a cui sicuramente appartengono Smalling della Roma, De Ligt della Juventus e Hernandez del Milan. E naturalmente, Radja Nainggolan, tornato a Cagliari per rendere i sardi la vera rivelazione della stagione.

Questo il tema dell'ultimo sondaggio di TMW: clicca qui per votare!