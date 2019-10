Sorpresa allo Stadium: Juve sotto con la Lokomotiv al 45' per 1-0

Juventus-Lokomotiv 0-1 al 45'

Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

Sorpresa allo Stadium: una Juventus non certo spettacolare e spesso imprecisa è sotto al 45' contro la Lokomotiv Mosca. Decide un gol di Miranchuk al 30' su ripartenza dal fondo dei russi con la difesa bianconera tutt'altro che impeccabile.

Le scelte La sorpresa nella Juventus è Bentancur dal 1' dietro Dybala e Cristiano Ronaldo. L'uruguaiano gioca da vertice alto del rombo anche con l'Uruguay, Sarri lo preferisce a Bernardeschi reduce pure dalle fatiche azzurre. Per il resto formazione confermata, Khedira e Matuidi ai fianchi di Pjanic, nella Lokomotiv Mosca c'è il portoghese Eder nel 5-3-1-1 di Semin, con Miranchuk sotto punta e Murilo che fa più il centrale che il mediano.

Juve, subito uno squillo Parte forte la Juventus, già nei primi minuti. Dopo neanche centoventisecondi, scambio ricamato all'altezza dell'angolo grande dell'area, mancino di Dybala deviato da Corluka in angolo con la palla che pareva ben diretta in porta. Nei primi quindici minuti applausi scroscianti ad ogni appoggio o recupero di De Ligt, sintomo della fiducia della piazza nell'olandese. Però la Juve, pur disimpegnandosi bene, non trova primi pertugi nella difesa di Semin che dopo lo scossone si chiude e stringe bene con cinque uomini bloccati. Al 20', bianconeri però vicinissimi al gol: azione ben manovrata sulla destra, cross di Cuadrado che attraversa tutta l'area ma Ronaldo non trova il tap in e spara alto sopra la traversa.

Sorpresa al 30': La sorpresa arriva al 30', in un momento dove la Juventus sembrava accelerare e dove aveva pure sfiorato il gol pochi istanti prima con Bonucci. Rimessa dal fondo di Guilherme, De Ligt manca l'anticipo, palla a Miranchuk che salta un non impeccabile Bonucci. Allarga per Joao Mario, sinistro a incrociare, respinta di Szczeszny ma il numero 59 russo si fionda sul pallone e col mancino arpiona in rete. I duemila accorsi allo Stadium da Mosca esultano. I padroni di casa tentano a reazione ma sono più volte imprecisi in fase di primo possesso. Al 43' non si può neppure parlare di gol annullato a Dybala perché dal cross di Khedira era nata una carica di CR7 su Guilherme e il gioco era stato fermato dal greco Sidiropoulos.