Sorrentino: "Meret, l'errore può capitare. Seguo Musso, è pronto"

Stefano Sorrentino, ex portiere tra le altre del Palermo e del ChievoVerona, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di TMW Radio durante Stadio Aperto. Tanti i temi affrontati dal 40enne, che ha parlato in particolare dei colleghi che giocano nel campionato italiano.

Come giudichi il momento di Meret?

"A prescindere dall'infortunio che può capitare, bisogna trovare un giusto equilibrio. Un errore non può far dimenticare quanto di buono fatto fino ad oggi. Napoli è una piazza importante e ha fatto un grande investimento, ma lui sta dimostrando di reggere le pressioni".

La Nazionale ha grandi portieri. Anche Sirigu meriterebbe di giocare titolare.

"Negli anni miei più importanti c'è stata l'invasione di portieri stranieri, sembrava quasi che quelli italiani fossero diventati tutti scarsi. Ora ci sono Gollini, Cragno, Donnarumma, Meret, Sirigu. Il portiere italiano è il più forte, la nostra è la scuola migliore. Non so chi sarà il titolare, ma Sirigu sta facendo cose straordinarie".

Tra gli stranieri ce n'è uno che ti piace?

"Tra tutti i giovani, quello che mi ha sorpreso di più è Musso. L'Udinese ha sempre avuto portieri forti, hanno fatto un'altra grande scoperta. Non lo conoscevo, lo sto seguendo e sta dimostrando di essere pronto. Non a caso è il numero uno dell'Argentina".