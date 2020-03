Sorrentino su Ronaldo: "Niente scambio di maglia? Era arrabbiato, non vuole mai perdere"

Stefano Sorrentino, ex portiere del ChievoVerona, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per raccontare un simpatico aneddoto risalente al match contro la Juventus: "Perché non ci siamo più scambiati la maglia? Era un po' arrabbiato, è un campionissimo, non vuole mai perdere. Non aveva fatto gol, non era contentissimo. Io ero con il mio amico Dybala: mi ha fatto i complimenti, ma era molto scuro in volto. Alla fine ho preso la maglia di Paulo".

L'ex estremo difensore clivense ha parlato anche di come sta affrontando questo periodo di quarantena: "Ho la fortuna di avere 4 figlie, ho quantità industriali di compiti. Ci dedichiamo all'allenamento nel pomeriggio, mi sto esercitando in cucina grazie a mia moglie. Meglio la salvezza o stare in casa con 5 donne? Tutta la vita una salvezza all'ultimo secondo, con due mesi in ritiro (ride, ndr). Ho fatto tre presenze e un gol nella mia nuova squadra, con due assist. Speriamo di ripartire, la salute è al primo posto. Seguiamo le indicazioni per poterne uscire prima".