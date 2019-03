© foto di Imago/Image Sport

Non sono previste teste di serie e le squadre della stessa nazione possono essere sorteggiate contro. Altre eventuali limitazioni saranno annunciate prima del sorteggio. Il sorteggio delle semifinali seguirà quello dei quarti: dunque, le squadre conosceranno le loro potenziali avversarie prima della finale.

In seguito a una decisione presa dalle autorità locali competenti, Manchester City e Manchester United non potranno giocare in casa nella stessa serata né in serate consecutive. Pertanto, nel caso in cui entrambi i club dovessero essere sorteggiati in casa nella stessa settimana, la partita della squadra che nella stagione precedente si è piazzata più in basso in classifica – in questo caso il Manchester United – verrà invertita in accordo con i principi del Comitato UEFA delle Competizioni per Club. Eventuali inversioni nelle semifinali per la stessa ragione verranno confermate dopo i quarti di finale.