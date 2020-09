Sospiro di sollievo per la Juve, il ct del Portogallo: "CR7 si è allenato e adesso sta molto meglio"

Sospiro di sollievo per la Juventus. A rassicurare tutti è stato infatti il ct del Portogallo, Fernando Santos, che ha parlato così delle condizioni fisiche di Cristiano Ronaldo dopo la vittoria per 4-1 sulla Croazia nella prima giornata di Nations League: "Cristiano Ronaldo si è allenato e sta molto meglio, si allenerà di nuovo e in linea di massima partirà per la Svezia con la squadra. Poi prenderemo una decisione sul suo eventuale impiego", le sue dichiarazioni riportate da A Bola.

CR7 era stato escluso dai convocati per la gara coi Vatreni a causa di un'infezione fastidiosa al piede destro.