"Sotto 1-0 e con l'uomo in meno è diventata dura". Rivedi il commento di Conte dopo il ko

vedi letture

Dopo la sconfitta contro il Real Madrid, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Già di base è difficile giocare contro squadre importanti come il Real Madrid. Se pronti, via andiamo sotto di un gol e rimaniamo in dieci diventa una montagna difficile da scalare. Penso che si sia vista la differenza fra noi e loro. Questo non ci deve abbattere. Ci deve far capire che c'è una strada da percorrere ed è una strada dove bisogna lavorare, essere vogliosi e umili di capire in che zona ci si trova. Non lasciarsi ammaliare da sirene che possono arrivare dall'esterno e capire che c'è una strada da percorrere che è quella del lavoro e della crescita di tutti". Rivedi il video con le parole di Conte: