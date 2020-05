Spadafora su un eventuale nuovo stop: "La FIGC ha un piano B e C, ecco quali sono"

La Serie A riparte, ma con la consapevolezza di potersi fermarsi di nuovo, stavolta definitivamente, è sempre presente nelle parole del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Queste le sue parole dopo il summit di oggi raccolte dall'inviato di TMW: "È stata una riunione molto utile con tutte le componenti della FIGC: come abbiamo detto sin dal primo momento il calcio sarebbe ripartito con le condizioni di sicurezza e con l'ok di CTS ai vari controlli. L'Italia sta ripartendo ed è giusto che lo faccia anche il calcio, ma ho fatto presente alla FIGC che se dovesse riemergere l'emergenza sanitaria, il campionato dovrebbe essere nuovamente sospeso. La FIGC ha spiegato che esiste un piano B e un piano C: playoff e playout oppure la cristallizzazione della classifica, come si dovrà fare è una decisione che spetta a loro, non a me".

