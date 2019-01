© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo l'interessamento del Frosinone per Federico Viviani, anche l'Udinese si è messo sulle tracce del centrocampista della SPAL in vista di questo mercato di gennaio. I ciociari restano avanti ma bisognerà capire se riusciranno a dare l'accelerata giusta per chiudere l'accordo e superare la concorrenza dei friulani. A riportarlo è Sky Sport.