Mirko Antenucci, attaccante della SPAL, ha raggiunto ieri, nella trasferta vincente di Frosinone, le 100 presenze con la maglia dei ferraresi. E il giocatore ha voluto dedicare un pensiero a questo importante traguardo: "Per la prima volta in carriera ho toccato le 100 presenze con la stessa maglia e con gli stessi colori. Quel 7 agosto di tre anni fa, giorno della mia prima volta in biancazzurro, sarebbe stato veramente troppo difficile immaginare una strada percorsa come questa. Il trionfo inaspettato in B da neopromossi, la conquista della permanenza in Serie A da protagonisti, i 34 gol, gli abbracci dei compagni ad ogni esultanza, le corse sotto la curva del Mazza, l'onore della fascia di capitano e ora un’altra salvezza da andare a conquistare. Ma più di ogni altra cosa porto dentro di me l'affetto di una città e di una tifoseria che mi hanno sempre sostenuto. Cento volte grazie Ferrara e grazie SPAL".