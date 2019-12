© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La SPAL ha bisogno di rinforzi. Secondo La Nuova Ferrara, il club estense è già a lavoro in vista di gennaio. Chiesto il prestito di Barrow all'Atalanta: in caso di passaggio turno in Champions l'affare sarà in discesa. Avviati i primi contatti con la Sampdoria per Gianluca Caprari. I blucerchiati sono propensi a cederlo, si sta parlando di uno scambio con Paloschi e nell'affare potrebbe rientrare anche l'ex Chievo Leris. Il d.s. sampdoriano Carlo Osti smentisce tutto, ma la pista è di quelle da tenere monitorate.