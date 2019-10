SPAL, Colombarini: "Scontri salvezza? Non ha senso pensarci ora"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Colombarini, patron della SPAL, commenta ai microfoni de lospallino.com la sconfitta subita sul campo del Cagliari: "Nel primo tempo non abbiamo neanche giocato male, peccato per l’euro-gol di Nainggolan così all’improvviso. Siamo stati bravi a reagire in un qualche modo, creando anche alcune occasioni per pareggiare. Ecco perché speravo di vedere una ripresa un po’ più positiva, soprattutto appena usciti dagli spogliatoi dopo l’intervallo: mi aspettavo una SPAL con più foga nel tentativo di raggiungere il pareggio. Invece nei primi venti-venticinque minuti del secondo tempo abbiamo fatto veramente poco, fino a quando il Cagliari non ha raddoppiato. Da lì in poi un sussulto c’è stato, ma era tardi per rimettere in piedi il match. Il Cagliari è riuscito nell’intento di rendere la vita complicata alla SPAL in fase di costruzione della manovra. Però le nostre opportunità per trovare la via del gol le abbiamo avute. Dovevamo fare un secondo tempo diverso. Cos’è mancato? Non lo so, dovete chiederlo a Semplici. Io ho solo visto una SPAL in difficoltà nell’imbastire trame di gioco degne di nota e un Cagliari che quando ripartiva ci mandava in affanno. Adesso pensiamo al Napoli, poi al Milan. Gli scontri salvezza successivi avranno tempo e modo di essere preparati. Non ha senso pensarci adesso. Rimaniamo concentrati su un avversario alla volta: tutte le partite cominciano 0-0 e quindi al fischio d’inizio tutti hanno le stesse possibilità di fare punti”.