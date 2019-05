© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Lazzari? Ieri non c'è stato nessun incontro con il Napoli, il nostro ds non era allo stadio. A parlare è il patron della SPAL, Simone Colombarini, intervenuto ai microfoni di Radio CRC dopo la gara tra le due squadre (vinta dagli azzurri per 1-2). "Il Napoli è una squadra interessata a Lazzari, ma non sono i soli - ha sottolineato il dirigente rispondendo in merito all'uomo mercato della squadra ferrarese -, è un giocatore già pronto per una squadra top, mentre Fares può ancora crescere e diventare anche più forte. Vorremmo tenerli tutti, perché vogliamo continuare a confermarci su questi livelli. E' chiaro, la SPAL non può competere col fascino dei top club, ma vogliamo restare a buoni livelli", ha concluso Colombarini.