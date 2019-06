© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stando a quanto rivelato dalla redazione di Sky, la SPAL è già alla ricerca di un sostituto per Lazzari, consapevole che sarà molto complicato trattenere l'esterno in biancoazzurro. Il club emiliano vorrebbe Marco D'Alessandro, che però piace e non poco anche all'Hellas Verona.