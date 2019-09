© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brutte notizie per la SPAL e in particolare per Marco D'Alessandro: il laterale di centrocampo degli estensi è rimasto a terra per un problema al ginocchio che ha consigliato lo staff medico a chiamare immediatamente il cambio. C'è infatti il timore che non sia cosa da poco: Semplici ha chiamato a sé Reca e Sala, ma poi ha optato per l'italiano. SPAL di nuovo in undici ma il tecnico ha dovuto giocarsi il primo cambio.