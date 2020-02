vedi letture

Spal, Di Biagio: "Meritavamo ben altro risultato. La classifica è difficile"

Luigi Di Biagio, neo tecnico della Spal, ha commentato ai microfoni di Sky la sconfitta rimediata contro il Lecce: "Oggi meritavamo qualcosa in più. Abbiamo creato occasioni, infatti credo che quello che si è visto in campo sia ben diverso da ciò che dice il risultato. Dobbiamo insistere su ciò che abbiamo fatto in settimana. Non dobbiamo abbassare la guardia, la situazione è difficilissima e noi dobbiamo iniziare a fare punti in maniera veloce. Valdifiori ha giocato bene, non scendeva in campo da tanto e ha fatto 90'. Siamo arrivati tante volte negli ultimi 30 metri e ci è mancata la stoccata. Oltre all'azione del gol, non ricordo altri tiri del Lecce nella ripresa. Dovremo supportare Petagna con i centrocampisti offensivi, visto che oltre Floccari non abbiamo attaccanti. Cerri è ancora out e non so per quanto ne avrà. Tabella salvezza? Non dobbiamo fare calcoli e iniziare a vincere qualche partita. Se usiamo coraggio e atteggiamento di oggi possiamo cominciare a fare punti. Ne ho visto tante nella mia carriera, non bisogna mollare".