SPAL, Di Biagio si tiene stretto Fares: "Ho un'idea precisa e lui può ricoprire più ruoli"

A distanza di più di tre mesi dal match di Parma, in casa SPAL è di nuovo vigilia. Domani sera infatti, con calcio d'inizio alle 19.30, al Mazza i biancazzurri affronteranno il Cagliari. "Berisha ci mancherà - ha detto tra le altre cose il tecnico Gigi Di Biagio in conferenza stampa parlando delle assenze -, soprattutto per la sua bravura come giocatore che per il suo carisma dentro lo spogliatoio. Si tratta di un aspetto negativo senza dubbio. Dormo comunque sonni tranquilli con i nostri portieri. Entrambi sono pronti per giocare. Gioca Letica".

Qual è il ruolo di Fares nella sua idea di gioco?

"Ho un'idea precisa, per me è un terzino nel mio modo di giocare. Ma può essere anche un terzo alto o quarto alto se si gioca con un 4-4-2. Dipende da chi è l'altro terzino e da chi sono gli altri giocatori. Momo è uno di quei giocatori che può fare diversi ruoli. Viene da un periodo in cui ha lavorato a parte e l'ho visto molto meglio negli ultimi giorni. Vediamo cosa succederà domani".

