SPAL, è qui la festa. Semplici fa bis salvezza in attesa di altri traguardi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale: Chievo-SPAL 0-4

Una salvezza conquistata con pieno merito, la seconda di fila. Leonardo Semplici sembra averci preso gusto e, dopo aver riportato la SPAL in Serie A dopo quarantanove anni, è riuscito a tenerla lì per tre stagioni almeno. Il successo odierno contro il ChievoVerona rende inutile, almeno per il destino dei ferraresi, il risultato del derby toscano tra Empoli e Fiorentina di domani perché i biancazzurri hanno ben tredici punti di vantaggio sulla formazione di Aurelio Andreazzoli.

Rendimento da Champions nelle prime e nelle ultime giornate. Proprio così la SPAL ha conquistato la permanenza in A, con un cammino quasi perfetto in avvio di stagione e dal 16 marzo a questa parte. Tant'è vero che, dopo quattro giornate, c'era chi pronosticava la SPAL come sorpresa in chiave Europa League. Invece il cammino è stato più difficile del previsto, Semplici ha sempre predicato calma e attenzione avendo ragione su tutta la linea. Un plauso va anche alla dirigenza che mai ha messo in discussione l'allenatore, nel mirino di Bologna, Genoa e Lazio per il futuro. Anche quando il successo è mancato per tre mesi, dal 20 ottobre all'Olimpico contro la Roma al 27 gennaio al Tardini di Parma.

La vittoria nel derby emiliano non ha però portato altri trionfi. Da quel momento, infatti, la SPAL ha avuto un nuovo momento di difficoltà. Sei gare senza conoscere la parola vittoria, per poi battere nuovamente la Roma e avviare un filotto finale di tutto rispetto. Sei vittorie nelle ultime sette gare, l'unico passo falso contro il Cagliari. Un cammino che ha reso possibile questa seconda salvezza di fila, raggiunta con pieno merito. Per la SPAL è tempo di far festa, per Semplici può essere arrivato il momento per provare a tagliare traguardi più prestigiosi. A Ferrara o altrove.