SPAL, Felipe: "Meritavamo di più ma il pari significa comunque tanto"

Fonte: lospallino.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore della SPAL Felipe, ha parlato al termine del pareggio contro il Bologna: "Forse, visto come abbiamo giocato nella ripresa, avremmo meritato qualcosa di più del pareggio. Nel secondo tempo è scesa in campo una squadra diversa, più determinata e con la voglia di portare a casa il risultato. Adesso dobbiamo cercare di limitare al massimo gli errori perché le partite saranno sempre meno e noi dobbiamo salvarci il prima possibile. Aver mantenuto il distacco col Bologna è però una buona notizia, può significare tanto anche per il futuro. Quando riusciremo a stare concentrati per tutti i 90 minuti senza cali di tensione e commettendo meno errori, allora i risultati arriveranno".