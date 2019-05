SPAL, Felipe: "Per questo gruppo Semplici è fondamentale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il giocatore della SPAL Felipe ha commentato così il match vinto oggi contro il Chievo grazie a una sua doppietta: “È stato emozionante e sono contento, ma l’importante è la salvezza matematica perché finché non ce l’hai rimani col pensiero. E’ stato un peccato vedere tutta questa gente che è arrivata da Ferrara per sostenerci e non aver potuto lanciar loro le maglie perché erano troppo in alto: anche oggi erano più di tremila e come sempre ci hanno dato una grossa mano. Per centrare il risultato c’è stata una continuità di atteggiamenti di gruppo ed è stata fondamentale la forza del mister, che è già al secondo anno di A. Noi sappiamo già quello che vuole ed anche per i giocatori nuovi è stato facile inserirsi. Sono tutti ragazzi che ci tengono e quando c’è da mettere la faccia la mettono, uno zoccolo duro importante per la squadra”, riporta Lospallino.com.